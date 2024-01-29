Общество 29 января 2024, 13:04 Реабилитолог Бабыдов: плавание в бассейне без тренера может усугубить течение сколиоза

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Замедлить прогрессирование сколиоза у ребенка помогут определенные физические нагрузки. Однако к их выбору необходимо подходить с умом. Об этом рассказал реабилитолог Евгений Бабыдов в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, пациентам с таким диагнозам нежелательно плавать в бассейне без присмотра специального тренера.

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«Некоторые стили плавания дают асимметричную нагрузку, когда левая и правая конечность работают по очереди», — пояснил Бабыдов.

Он отметил, что отдельные элементы способны усугубить деформацию осанки, добавили «Известия».