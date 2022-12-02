02 декабря 2022, 17:35
Реабилитационный центр с бассейном откроют для инвалидов в Тюмени
Строительство современного реабилитационного центра стартует в Тюмени уже в следующем году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тюменской области.
По данным Ura.ru, комплекс центра также будет включать плавательный бассейн, залы для занятия лечебной физкультурой и кабинеты для восстановления.
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Также в планах строительство гостиницы для размещения сопровождающих.
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