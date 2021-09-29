Реабилитационные менеджеры будут помогать пострадавшим на работе

Фонд социального страхования (ФСС) выступил с предложением создать в России службу профилактического и реабилитационного менеджмента. Она должна будет помогать людям, которые получили травмы на рабочем месте. Об этом написала «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Проект закона о комплексной реабилитации пострадавших на производстве должен появиться к 2022 году. Этот срок установлен в плане по реализации концепции демографической политики. Его утвердил премьер-министр Михаил Мишустин 20 сентября.

Задача законопроекта — закрепить в правовом поле систему, помогающую людям максимально восстановить здоровье и вернуться к работе. Также в рамках проекта предложено создать службы профилактического и реабилитационного менеджмента.

«Итогом комплексной реабилитации лиц, пострадавших на производстве, помимо минимизации физических последствий несчастного случая на производстве, является их трудоустройство», — заявили в пресс-службе фонда.

Там добавили, что в 2020 году заключили 6,9 тысячи договоров на оплату медицинской помощи тем, кто оказался травмирован на рабочем месте. Больше половины из этих людей смогли восстановить здоровье и вернулись на работу, не получив инвалидности и не утратив профпригодности.