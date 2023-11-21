Общество 21 ноября 2023, 12:54 Реабилитацию участка реки Нищенки провели на юго-востоке Москвы Коммунальщики завершили реабилитационные работы на участке реки Нищенки в Москве Freepik

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Специалисты завершили реабилитационные работы открытого участка реки Нищенка в Москве, который проходит вдоль ТТК рядом со станцией МЦК «Нижегородская». Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В пресс-службе отметили, что основная задача заключалась в возвращении пропускной способности реки. Дело в том, что чем чище русло, тем лучше скорость течения. А это, в свою очередь, позволяет водосточной сети пропускать большее количество осадков.

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«В ходе работ очистили русло от 1,5 тысячи кубометров иловых отложений и укрепили береговую полосу протяженностью 850 метров», — сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Река Нищенка — третий по длине приток Москвы-реки. Площадь ее бассейна составляет около 70 квадратных километров, а длина — 12,4 километра. Почти на всем своем протяжении она течет в подземном коллекторе. Однако у нее есть несколько небольших выходов на поверхность.

В начале ноября столичные причалы у Москвы-реки подготовили к зиме.