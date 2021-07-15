Реабилитация ямальских детей-инвалидов началась в Новом Уренгое

В Новом Уренгое (ЯНАО) интенсивный курс восстановления прошли первые 18 детей с ограниченными возможностями, передает «Ямал-Медиа».

Дети проходят восстановительные занятия в новом микрореабилитационном центре, который открыли на базе городского учреждения «Садко». Планируется, что такой интенсив за полтора года пройдут еще около 80 юных жителей Ямала.

«В комплексы входили занятия с психологами, логопедами, социологами, были включены и медицинские работники. Проводили и физиопроцедуры: массаж, занятия со специалистом по ЛФК и другие», — рассказала заместитель директора центра социальной помощи семье и детям «Садко» Ирина Александрова.