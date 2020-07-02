РБК: запрет на международные перелеты продлили до 1 августа

В распоряжении журналистов оказался текстовый документ от Росавиции предназначенный для руководства аэропортов. Его подлинность подтвердили источник РБК в правительстве.

«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в тексте сообщения.

Собеседник РБК рассказал, что подобные телеграммы отправляются каждый месяц после 27 марта, когда на международное авиасообщение наложили ограничения из-за коронавируса. При этом содержание сообщений касается не только въезда в Россию, но и выезда за границу. Источник издания сообщил, что если буду приняты решения о возобновлении международного авиасообщения, то об этом будут разосланы новые телеграммы.

Ранее об открытии заграничных рейсов заявил министр транспорта России Евгений Дитрих. По его словам, надежда на открытие международного сообщения в июле еще есть, однако все будет зависеть от безопасности авиаперевозок внутри страны.