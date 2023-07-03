Общество 03 июля 2023, 19:33 РБК: в новых домах стали чаще устанавливать перегородки из гипсокартона

Читать 360tv в

Перегородки в квартирах, выполненные из гипсокартона, имеют ряд преимуществ. Они возводятся быстрее, при этом сам строительный материал имеет меньшую цену. Об этом написал РБК со ссылкой на специалистов.

Другим плюсом таких перегородок является то, что они позволяют снизить нагрузку на конструкцию и фундамент многоэтажного дома. Также за счет более тонких стен можно расширить площадь комнат, написал сайт «Дни.ру».

Реклама

Застройщики предупреждают, что подобный строительный материал имеет хорошую звукоизоляцию.