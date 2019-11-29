РБК обвинил Роскомнадзор в ударе по репутации

«Согласно закону, выявлять фейковые новости уполномочен генпрокурор и его заместители. Выявив фейк, они направляет в РКН требование незамедлительного удаления», — говорится в заявлении РБК. Далее разъясняется, что если сайт зарегистрирован в качестве СМИ, то Роскомнадзор сначала должен потребовать немедленно удалить фейк. В случае отказа, сайт блокируется. В перечень также включают ресурсы, которые Генпрокуратура РФ предупреждала о нарушениях закона минимум два раза.

Роскомнадзор опубликовал список источников фейков. В него внесли страницы РБК и Mash «ВКонтакте» Подробнее

Так как речь идет о комментариях в соцсети, а к редакционным материалам претензий не было, то РБК расценил внесение в список как удар по репутации. Получился прецедент.

«Никто из медиа не будет застрахован от подобного удара по репутации, если не отключит все возможности комментирования, а значит ограничит каналы обратной связи для читателей», — добавили в РБК.

Руководство холдинга обратится в Роскомнадзор за разъяснением и будет требовать исключения из списка.

«Лентач» выдвинул схожие требования: РКН просят объясниться и исключить их из «Переченя информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию». В заявлении говорится, что пост был один.