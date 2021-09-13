РБК: меньше половины россиян выбрали родину лучшей страной для жизни

Более 40% россиян заявили, что при возможности выбрать для проживания любую страну мира они предпочли бы остаться в РФ. В 2010 году таких было 23%.

Опрос провели эксперты сервиса SuperJob. Согласно итогам исследования 41% респондентов выбрали остаться в России и никуда не переезжать. Причем желающих остаться на родине женщин больше, чем мужчин — 45% и 39% соответственно, сообщил РБК.

В основном вариант остаться жить в России выбирали врачи, учителя, бухгалтеры, продавцы, менеджеры по продажам и работе с клиентами, программисты, продавцы, секретари, HR-менеджеры и водители.

На втором месте среди стран, где хотели бы жить граждане РФ, — США. Их выбрали 7% участников опроса. По 4% россиян выбрали Канаду, Италию и Швейцарию. Германию выбрали 3% респондентов.

По 2% участников опроса заявили о готовности переехать в Испанию, Австралию и Швецию. На переезд в Великобританию, Францию, Турцию, Южную Корею, Чехию, Исландию и другие страны готовы по 1% опрошенных.

Опрос проводился с 24 августа по 7 сентября в 522 населенных пунктах во всех федеральных округах России. Участниками стали три тысячи человек старше 18 лет.