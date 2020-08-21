РБК: десятки сотрудников «Ашана» уволили из-за коррупции

Новый глава российского подразделения «Ашана» Йоханнес Толай решил искоренить коррупцию в торговой сети. Работы уже лишились десятки сотрудников.

Толая назначили на должность в ноябре 2019 года. Одной из первых мер топ-менеджера стало создание комитета по внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательствую Он появился в январе 2020-го, уточнил сайт РБК.

«Борьба с коррупцией, с откатными схемами — тема, которая тебя как топ-менеджера в розничной торговле сопровождает всегда», — заметил руководитель российского подразделения корпорации.

Он подчеркнул, что после начала работы комитета из компании уволили десятки сотрудников. Причины для этого были разные — от потери доверия до несоблюдения должностных инструкций и близости к коррупции.

Французский ретейлер в России каждый год терял порядка 2-3% оборота. Коррупционные схемы, внедренные менеджментом компании, лишали «Ашан» около 80-100 миллионов евро. С середины 2018 года в компании велось расследование закупок, которое выявило серию нарушений в отношениях с поставщиками.