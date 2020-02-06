РБК: данные миллиона россиян, бравших микрозаймы, слили в Сеть

В Сети нашли базу личных данных россиян, которые брали микрозаймы. Их имена, паспортные данные и номера телефонов продают на специализированном сайте. Всего в списке 1,2 миллиона записей. Некоторые телефоны «мертвые», но есть и рабочие.

Объявление о продаже этой базы данных обнаружил в интернете РБК. Продавец опубликовал его 2 февраля. Он не раскрывает названия МФО, данные которых он продает. Журналисты позвонили по некоторым номерам и оказалось, что большинство брали кредиты в компании «Быстроденьги». Были среди людей, которые лишились своих личных данных, и клиенты микрофинансовых компаний «Займер» «еКапуста», «Лайм» и «Микроклад». Они брали кредиты недавно — с 2017-го по конец 2019 года.

Как рассказал РБК директор по безопасности группы компаний Eqvanta (в нее входят «Быстроденьги») Антон Грунтов, это не первый случай утечки личных данных клиентов МФО. Подобное уже было в декабре 2019 года, однако в той базе данных набор информации был другой. Близкий к Центробанку источник проанализировал базу, которую выставили на продажу. Он отметил, что она похожа на объединенный список данных клиентов разных компаний.

Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что микрофинансовые организации загнали россиян в кабалу. По его мнению, МФО надо ликвидировать, а 40 миллиардов рублей долгов граждан — списать.