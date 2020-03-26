РБК: часть россиян перестали выплачивать кредиты из-за пандемии
Об этом написал РБК, ссылаясь на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств. Такие случаи уже заметили в Росбанке и Райффайзенбанке. Однако такие обращения скорее исключения. На причины, связанные с коронавирусом, сейчас при отказе оплачивать долг ссылается лишь 1% кредиторов.
Президент СРО «НАПКА» Эльман Мехтиев раскрыл популярные объяснения клиентов. Кто-то боится выйти на улицу, другие болеют, а третьи находятся на самоизоляции. При этом большинство коллекторов считают такие поводы отговоркой. Ведь никто из должников не предоставляет доказательства своей реальной неспособности платить из-за коронавируса.
Гендиректор коллекторского агентства САВД Давид Цацуа недавно прочитал письмо женщины, которая работает в сфере образования в Китае. Она просила дать ей рассрочку, потому что ее доход снизился. В Росбанке отметили, что даже лояльные клиенты в последнее время стали просить о реструктуризации кредита из-за сокращения доходов или их потери.
Гендиректор «М.Б.А. Финансы» считает, что в будущем платежная дисциплина должников, возможно, ухудшится. Это связано с тем, что многие компании приостановили или приостановят свою работу. Это чревато снижением или задержкой зарплат.
Ранее президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он объявил недельные каникулы, рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, а также о необходимости поддержать ипотечников.