РБК: часть россиян перестали выплачивать кредиты из-за пандемии

Некоторые российские жители посчитали, что коронавирус приостановил не только социальную, но финансовую жизнь страны. Поэтому люди пытаются отстрочить свои выплаты по кредитам.

Об этом написал РБК, ссылаясь на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств. Такие случаи уже заметили в Росбанке и Райффайзенбанке. Однако такие обращения скорее исключения. На причины, связанные с коронавирусом, сейчас при отказе оплачивать долг ссылается лишь 1% кредиторов.

Президент СРО «НАПКА» Эльман Мехтиев раскрыл популярные объяснения клиентов. Кто-то боится выйти на улицу, другие болеют, а третьи находятся на самоизоляции. При этом большинство коллекторов считают такие поводы отговоркой. Ведь никто из должников не предоставляет доказательства своей реальной неспособности платить из-за коронавируса.

Гендиректор коллекторского агентства САВД Давид Цацуа недавно прочитал письмо женщины, которая работает в сфере образования в Китае. Она просила дать ей рассрочку, потому что ее доход снизился. В Росбанке отметили, что даже лояльные клиенты в последнее время стали просить о реструктуризации кредита из-за сокращения доходов или их потери.

Гендиректор «М.Б.А. Финансы» считает, что в будущем платежная дисциплина должников, возможно, ухудшится. Это связано с тем, что многие компании приостановили или приостановят свою работу. Это чревато снижением или задержкой зарплат.

Ранее президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он объявил недельные каникулы, рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, а также о необходимости поддержать ипотечников.