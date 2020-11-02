«Разжигание на национальной почве». Армянская община высказалась об убийстве волгоградца из-за ссоры в чате

Об этом «360» рассказал заместитель председателя Волгоградской областной общественной организации «Армянская община» Армен Оганесян.

«Наша реакция крайне негативная — мы считаем, что независимо ни от чего, все вопросы должны решаться путем общения, а не рукоприкладства, мы это не приветствуем. Мы очень сожалеем о случившемся, мы считаем, что в данном случае произошел конфликт на бытовой почве, который перерос в такую трагедию. Очень больно и горько осознавать, что из-за несдержанности сразу разрушились судьбы двух людей и их родственников», — рассказал он.

Речь идет о конфликте между 30-летним Арсеном Мелконяном и 41-летним Романом Гребенюком. По предварительной версии, причиной конфликта стала переписка в родительском чате: сестра Арсена якобы пожаловалась брату на оскорбления со стороны Романа. Мужчина решил разобраться с обидчиком и избил его, когда оба находились в отделении «Сбербанка». В результате Гребенюк скончался от полученных травм в реанимации.

«Мы хотим официально заявить, что в данной ситуации делать акцент принадлежности к какой-либо национальности, неправильно. Оба человека были гражданами РФ, и все действия и поступки, которые в дальнейшем произошли — им должна быть дана оценка со стороны правоохранителей», — подчеркнул Оганесян.

Он отметил, что правоохранители должны скрупулезно исследовать все нюансы этого дела, и лишь после этого вынести решение «по всей строгости российского закона».

«К сожалению в Волгоградской области данная ситуация показала, что у нас абсолютно не тот город, о котором говорят —дружный интернациональный город. Это полная утопия. Потому что есть некоторые корреспонденты и информационные агентства, для которых хайп даже на крови превыше всего. Это те организации, те журналисты, про которых наш лидер сказал „лица с пониженной социальной ответственностью“. Эти люди провоцируют и пишут ничем необоснованные речи», — отметил собеседник.

Он подчеркнул, что на территории России ежедневно происходят сотни таких убийств, однако никто не поднимает шум и не привлекает к ним такое пристальное внимание.

«Кто-то где-то шум такой поднимает? Нет. Это просто определенная сильная игра, во-первых, на хайпе. Во-вторых, это разжигание интернациональной розни, за которую есть статья уголовного кодекса», — подчеркнул он.

Оганесян добавил, что «Армянская община» крайне негативно относится к тому, что сделал гражданин России армянской национальности. Однако он такой же гражданин, как и погибший.

Армен Оганесян также прокомментировал призывы, которые появились в социальных сетях после случившегося. Многие люди предлагали депортировать виновного на родину. Однако непонятно, как именно они собрались это сделать — ведь он является гражданином России, а значит, его нельзя выгнать в другую страну.

«Куда депортировать. Он гражданин РФ. Это опять же показывает идиотизм тех, кто это хочет сделать. Если бы у них были мозги, они бы такого не сказали. Куда, на Луну его депортировать?» — заключил Оганесян.