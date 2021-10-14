«Разжигаешь межнациональную рознь». Милонов обратился к Нурмагомедову после шутки о медали для Макгрегора

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову после его шутки о медали от главы СК РФ для Конора Макгрегора. Видео он прислал «360». Политик попросил бойца не разжигать межнациональную рознь.

«Ну, что же ты, дорогой Хабиб, сравнил себя просто с уродами какими-то, неужели ты думаешь, что можно сравнить спортсмена, который честно побеждает в октагоне или на ринге, с какими-то ублюдками, которые избивают слабого парня втроем на одного. Сравнение явно неудачное», — сказал Милонов.

Он подчеркнул, что Нурмагомедов побил Макгрегора в честном поединке, поэтому это нельзя сравнивать с инцидентом в московской подземке, где пострадал Роман Ковалев, который заступился за девушку.

«И большая просьба, давай не впутывать, кто они — дагестанцы, ведь ты сам разжигаешь межнациональную рознь, и это просто не очень хорошо. Не надо так делать. Хабиб, мы тебя уважаем. Мы, когда ты побеждаешь, радуемся за тебя, как за себя, как за своего брата», — добавил депутат.

По его мнению, Нурмагомедову следовало бы заявить о том, что нормальные дагестанцы так не поступают, как повели себя трое приезжих, избивших Ковалева.

«Так и скажи, Хабиб, что ты нормальный, что ты так никогда не делаешь. А если они хотят так себя вести, пусть к тебе в октагон выходят, ты им шею-то начистишь. Я-то знаю», — заключил он.

Речь идет о шутке Нурмагомедова о том, что Макгрегору нужно дать медаль от председателя СК РФ, потому что его тоже избили толпой дагестанцы. Ковалев после избиения в метро был награжден Александром Бастрыкиным. Вероятно, Нурмагомедов имел в виду не свой поединок с ирландцем, а то, что произошло после него. Тогда россиянин вылез из октагона и устроил массовую драку. Отец экс-чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов говорил, что причиной стали постоянные оскорбления в адрес его сына от Макгрегора и его команды.