Разыгравших таксиста блогеров задержала полиция

В Москве три блогера ради просмотров и лайков решили в шутку угнать у таксиста автомобиль BMW. Теперь им грозит до семи лет тюрьмы. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Двое злоумышленников сели в салон иномарки, попросили водителя открыть багажник и помочь их другу загрузить туда пакеты с покупками. Когда мужчина вышел из машины, один из фигурантов сел за руль и поехал», — процитировал ее сайт «МВД Медиа».

Блогеры вернулись спустя всего несколько минут. Они объяснили таксисту, что решили просто пошутить над ним. В тот же день их задержали сотрудники полиции. Как выяснилось, такие ролики юноши делают постоянно. В частности, они снимают реакцию водителей на угон.

ОМВД России по Пресненскому району возбудило уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще два блогера находятся пока под домашним арестом.