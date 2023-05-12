Общество 12 мая 2023, 18:51 Развожаев объяснил звуки стрельбы в Севастополе Губернатор Развожаев объяснил звуки стрельбы в Севастополе учениями Черноморского флота РИА «Новости»

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Громкие звуки в Севастополе вызваны тренировкой Черноморского флота в северной части акватории. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Звуки стрельбы, которые слышно в городе — доносятся с северной стороны. Это тренировки Черноморского флота в военной части», — написал он, отметив, что ситуация в городе спокойная.

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В пятницу силы ПВО сбили украинский беспилотник на западе Крыма. По данным главы полуострова Сергея Аксенова, пострадавших и разрушений нет.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крым и Севастополь. В ночь на воскресенье, 7 мая, силы ПВО сбили беспилотники над городом-героем. Один БПЛА упал в лесополосе. Второй дрон сбили в районе мыса Херсонес, третий — со стороны Северного мола. В начале мая силы противовоздушной обороны также уничтожили украинский беспилотник в Севастополе.