30 ноября 2023, 14:30
Разводные мосты в Петербурге уйдут на зимнюю профилактику
В Санкт-Петербурге разводные мосты в зимний период уйдут на профилактику. За это время специалисты «Мостотреста» проверят все системы, в том числе, подсветку и видеонаблюдение, написала Neva.Today.
В Смольном подсчитали, что с апреля по ноябрь 2023 года было произведено 2260 разводок мостов, а по Неве пропущено 1590 кораблей.
Реклама
Чаще всего разводили Дворцовый мост, Благовещенский и Володарский.
Санкт-Петербург
Реклама
Реклама