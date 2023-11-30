Общество 30 ноября 2023, 14:30 Разводные мосты в Петербурге уйдут на зимнюю профилактику

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В Санкт-Петербурге разводные мосты в зимний период уйдут на профилактику. За это время специалисты «Мостотреста» проверят все системы, в том числе, подсветку и видеонаблюдение, написала Neva.Today.

В Смольном подсчитали, что с апреля по ноябрь 2023 года было произведено 2260 разводок мостов, а по Неве пропущено 1590 кораблей.

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Чаще всего разводили Дворцовый мост, Благовещенский и Володарский.