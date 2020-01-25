Развлекательный центр на берегу Байкала снесут

Жители поселка Листвянка пожаловались в приемную Путина на развлекательный центр, который стоит на берегу Байкала. Оказалось, что здание построили незаконно. Теперь его снесут по решению суда.

В пресс-службе прокуратуры Иркутской области сообщили, что 24 января суд постановил снести самострой организации «Байкальский острог». Компания незаконно построила развлекательный центр площадью более 5,5 тысяч квадратных метров. Центр находится на Академической улице в Листвянке.

Прокуратура подала в суд после того, как жители поселка пожаловались на самострой в приемную президента России Владимира Путина. Они рассказали, что компания нарушила природоохранное законодательство при строительстве здания на берегу Байкала.

Во время проверки выяснилось, что центр стоит в прибрежной защитной полосе озера, где что-либо строить запрещено законом. Представители «Байкальского острога» показывали в суде разрешение на постройку, но оно не имело значения при действии законного запрета.

«Принципиальная позиция прокуратуры области позволила защитить нарушенные интересы Российской Федерации и неопределенного круга лиц, добиться вынесения судебного решения о сносе незаконного строения», — заключили в прокуратуре.