Развлечения для всех возрастов. Как пройдет День города в Люберцах?

В нынешнем году подмосковным Люберцам исполняется 396 лет. Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города и городского округа, пройдут 7 сентября. По словам главы муниципалитета округа Владимира Ружицкого, развлекательная программа придется по душе жителям любого возраста.

Праздничные мероприятия в субботу начнутся в 10 утра.

«Одним из ярких событий станет участие в празднике холдинга „Вертолеты России“. Любителей техники привлечет выставка ретро-автомобилей „Люберцы — мир автотранспорта“. Экспозиция старинных машин будет открыта на территории дворца спорта „Триумф“», — рассказал Владимир Ружицкий.

Он добавил, что люберчан и гостей городского округа ожидают выступления творческих коллективов, тематические мастер-классы, спортивные мероприятия, фотозоны, а также увлекательные квесты и флешмобы.

В 21:00 в Люберцах и поселках округа будет дан праздничный салют.