Важное 16 июня 2023, 16:24 Развивать беспилотные такси, КамАЗы и роботехнику призвали в России Путин призвал внедрять беспилотные такси и роботехнику в России РИА «Новости»

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Существующие предложения на рынке труда будут ограничены из-за демографических условий. Выходом из сложившейся ситуации может стать развитие искусственного интеллекта, заявил во время выступления на полях Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин.

В этих условиях России, по его словам, крайне важно повысить темпы автоматизации добывающей и обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли и других сфер.

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В РФ не только огромный потенциал, но и эффективные собственные решения», — отметил Путин.

Он напомнил, что недавно в стране состоялся запуск беспилотных грузовиков КамАЗ, а в Москве работают беспилотные такси.

«Это хорошие, но единичные примеры, а нам нужны массовые внедрения подобных технологий», — заметил Путин.

В ноябре прошлого года правительство обсуждало меры по внедрению в РФ промышленных роботов. Как напомнил президент страны, власти договорились, что такой проект федеральное правительство утвердит до 1 июля.

«Промедление критично для нашей экономики», — подчеркнул лидер страны.