Общество 22 мая 2023, 10:53 Развиваем кругозор. Специальная программа летнего чтения стартовала в Москве Власти Москвы анонсировали старт уникальной программы летнего чтения Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице началась специальная ежегодная программа летнего чтения. Организатором выступила центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара, сообщили на сайте правительства и мэра Москвы.

Программа включает в себя прочтение интересных книг и написание отзывов о них в специальных дневниках. Главная тема в этом году — «Земля со всех сторон».

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Литературные произведения об устройстве земного шара и ее жителях расширят кругозор учащихся столицы.

Принять участие может любой желающий. Подробную информацию о программе можно найти на официальном сайте библиотеки. Там же, исходя из тематики, опубликовали списки книг.

Акция продлится до 31 августа. Заполнить читательские дневники нужно до 10 сентября. Через две недели, 24 сентября, организаторы подведут итоги и проведут церемонию награждения. Всем участникам программы вручат сертификаты.

Ранее пятиклассница из Лобни Елизавета Миронова стала одной из победительниц всероссийского конкурса «Я читатель». Она заняла 2-е место в номинации «Книжный совет».