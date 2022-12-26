Общество 26 декабря 2022, 10:00 Развитие заброшенных земель может помочь развитию регинов России

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В нечерноземных регионах, особенно севернее Москвы, существует большое количество пустующих земель, которые агрохолдинги не берутся осваивать из-за их залесенности, мелкоконтурности и раздробленности. Но небольшие фермеры не всегда могут воспользоваться этой землей из-за запрета на строительство жилых домов на сельскохозяйственных участках. Региональные власти должны обратить внимание на эту проблему, считает генеральный директор компании «Большая Земля», руководитель проекта «Мой гектар» Денис Бучельников

Заброшенные земли могут стать драйверами развития регионов

Вовлечение заброшенных сельхозземель в хозяйственный оборот будет способствовать росту региональной экономики и развитию сельской местности, подчеркнул Денис Бучельников. Но для этого нужна поддержка региональных властей.

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В июле 2021 года в России приняли Федеральный закон № 299-ФЗ, который предоставил фермерам возможность строить жилые дома на своих участках (в том числе на землях сельскохозяйственного назначения). Однако вся проблема в том, что региональные власти могут отменить действие этого ФЗ в субъекте.

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Некоторые регионы стараются найти компромисс в этом вопросе и разрабатывают альтернативы закону № 299-ФЗ. Так, например, в Московской области приняли градостроительную документацию, на основании которой собственники земель могут размещать необходимые им для сельскохозяйственного производства здания на сельскохозяйственных землях.

При этом в Тверской области действие 299-ФЗ просто отменили, без альтернатив. В итоге в этом регионе складывается печальная ситуация: фермер не может жить на земле, которую обрабатывает.

«Мы с вами обладаем главным ресурсом: самым большим количеством плодородных земель в мире», — отмечал в своем докладе депутат Государственной думы от партии «Единая Россия», председатель Союза садоводов России Олег Валенчук.

По мнению депутата, это накладывает большую ответственность на структуры Росреестра, потому что каждая пядь земли должна работать на человека.

«Чем активнее мы с вами будем способствовать превращению СНТ и пустующих земель в современные поселки с участками не по шесть соток, а по гектару и более, с дорогами и коммуникациями, тем быстрее мы заполним пустующие земли, чтобы люди там жили, трудились и производили экологически чистый продукт», — подчеркнул Валенчук.

Помимо законодательной поддержки, нужна инициатива

Решению проблемы коллективного развития больших территорий без нагрузки на административный бюджет способствуют различные частные инициативы. Одной из таких является проект «Мой гектар».

За шесть лет работы проекта в производственный оборот вовлекли более 6500 гектаров сельскохозяйственных земель, удалось построить свыше 1700 километров грунтовых дорог, создать уникальную цифровую платформу объединения собственников, зарегистрировать 75 сельскохозяйственных кооперативов, обустроить социальные объекты для новых жителей поселений. Более 1800 индивидуальных предпринимателей в проекте стали фермерами, добавив в ОКВЭД сельскохозяйственные виды деятельности с целью получения возможности в рамках 299-ФЗ начать обустройство и развитие своих участков в Тверской области.

За время работы участники проекта собрали и объединили под своим началом большое количество садоводов, фермеров, сельскохозяйственных кооперативов и СНТ, общественных организаций и объединений, предпринимательских сообществ.

Все они видят будущее России и благополучие народа в тесной связке с развитием сельских территорий — личных подсобных хозяйств, малого фермерства, родовых поместий, садов и дач, агротуризма и сельского предпринимательства.

Участники проекта ведут активную законотворческую и общественную деятельность: создаются и инициируются правительственные комиссии и советы, предпринимательские сообщества. Для популяризации и вовлечения новых участников и государственных деятелей к улучшению жизни на земле проводятся общественные съезды, выставки и конкурсы.

Субъекты малого предпринимательства могут стать для нечерноземных регионов хорошим драйвером в освоении и вводе в сельскохозяйственный оборот пустующих земель. Это даст толчок и к созданию новых рабочих мест. Развитие фермерства поможет в решении демографической ситуации в регионах, замедлит отток населения из сельской местности. Однако для этого необходимо принятие соответствующих законодательных инициатив на региональном уровне.