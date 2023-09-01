01 сентября 2023, 14:29
Развитие творческих индустрий станет одной из тем Форума Креативного Бизнеса в рамках ВЭФ-2023
На Форуме Креативного Бизнеса, который пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября в рамках ВЭФ, обсудят развитие творческих индустрий. Об этом сообщил сайт 7дней.ру.
Мероприятие пройдет по эгидой Фонда Инносоциум, специальной социальной платформы Росконгресса. Участники дискуссии обсудят меры поддержки, которые позволят сохранить и развивать культурное наследие народов Севера.
Бизнес
Реклама
Реклама