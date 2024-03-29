Общество 29 марта 2024, 13:29 Развитие школьных театров обсудили на Всероссийском форуме в Костроме

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В Костроме прошел Всероссийский форум руководителей школьных театров. Об этом сообщил «Взгляд».

Мероприятие собрало более 300 педагогов с разных регионов страны. Главным обсуждением на повестке дня было развитие школьных театров. В частности, обсудили возможность добиться крайне амбициозной цели — открыть творческую студию при каждом учебном заведении. За последние три года при школах открыли уже более 22 тысяч театров, и их число будет расти.

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«Уверен, что форум станет новой точкой отсчета в развитии творческих коллективов и студий, и все больше ребят по всей России смогут в полной мере реализовать свои безграничные таланты», — заявил Директор ФГБУ «Росдетцентр» Александр Кудряшов.

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