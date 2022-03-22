Развитие сфер IT и туризма в России решили поддержать с помощью налоговых льгот

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий налоговые льготы для поддержки компаний IT и туризма. Такое решение прокомментировал кандидат экономических наук Михаил Беляев, написал RT.

«Это меры, которые стимулируют развитие этих отраслей. То, что касается информационной индустрии: там нулевой налог на прибыль, мы понимаем и знаем, что сейчас вся экономика и реальный сектор, да и любой другой, базируются на цифровых технологиях. Это не только чисто информационная сфера, но и производственная, сфера управления… Учитывая санкции, естественно, нам надо заниматься тем, чтобы эта отрасль получила ускоренное развитие в нашей стране», — пояснил экономист.

Также эксперт пояснил, что гостиничный бизнес в условиях санкций нуждается в дополнительной поддержке для того, чтобы граждане получили комфортные условия отдыха внутри страны.

По новому законопроекту для организаций IT-отрасли на 2022–2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль, а для туриндустрии — нулевой НДС на гостиничные услуги и другие меры.