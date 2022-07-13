Развитие регионов обсудят на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Москве

Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет в Москве 19 и 20 июля. Организаторами мероприятия стали Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

Первый день форума пройдет в Центре международной торговли. Первые панельные сессии будут посвящены работе в командах. Участники обсудят кадры, технологии, социальную сферу, экологию, развитие регионов и предпринимательство. Кроме того, в рамках мероприятия пройдут открытые питчинги лидеров из топ-листа идей.

Пленарное заседание форума состоится 20 июля. Его проведут на территории ГЭС-2, в здании бывшей городской электростанции.

«Второй день работы форума будет посвящен презентации идей, которые должны внести значительный вклад в достижение национальных целей развития страны до 2030 года. Уверены, что подведение итогов форума „Сильные идеи для нового времени“ станет вдохновением для финалистов и импульсом для будущих участников нашего форума», — сообщили в пресс-службе форума.

Идеи для форума принимались на крауд-платформе. Число участников крауд-платформы превысило 311 тысяч человек из всех регионов России. Было подано 19,5 тысячи идей.

Экспертами уже определены топ-1000 и топ-200 идей форума. Бюро экспертного совета АСИ в данный момент утверждает топ-100 инициатив.