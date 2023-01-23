Общество 23 января 2023, 11:20 Развитие малых пекарен на селе поддержали в Совете Федерации

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Совет Федерации поддержал проект Российской гильдии пекарей и кондитеров по сельскому хлебопечению, который предполагает массовое появление малых хлебопекарен на селе. Об этом написала «Парламентская газета».

По словам президента гильдии Юрия Кацнельсона, многие сельские жители лишены возможности покупать свежий хлеб каждый день из-за высокой стоимости логистики доставлять его в глубинку.

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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин заметил, что в сельской местности проживает около 30 миллионов человек, и задача обеспечить этих людей свежим хлебом является стратегической.

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В Совете Федерации предложили в качестве эксперимента построить малые пекарни в Новгородской области и еще пяти регионах России.

«Если эксперимент окажется удачным в плане рентабельности, его можно будет распространить на всю страну», — отметил Митин.

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