Общество 20 февраля 2023, 15:27 Развитие исторических поселений и малых городов обсудили в Совфеде «Парламентская газета»: исторические поселения могут начать взимать курортный сбор

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Накануне в Совфеде обсудили тему развития исторических поселений и малых городов. По словам председателя Комитета Совфеда по федеративному устройству Андрея Шевченко, в стране важно актуализировать стратегию по развитию исторических поселений, написала «Парламентская газета».

Как отметили некоторые сенаторы во время круглого стола, решить вопрос наполняемости бюджета памятников старины помог бы туристический налог, который мог бы поступать в местную казну.

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Представитель Минфина Дарья Хворостухина заявила, что сейчас министерство финансов разрабатывает законопроект о расширении практики применения курортного сбора.

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«Вопрос этот обсуждаем, поэтому, если есть предложения, готовы их рассмотреть», — сказала она.

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