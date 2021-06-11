Развитие инфраструктуры городов обсудили на Дальневосточном медиасаммите

Вопросы развития инфраструктуры городов на Дальнем Востоке обсудили в рамках Дальневосточного медиасаммита. Об этом сообщило агентство «Контингент».

На медиасаммите состоялась дискуссия «Город для людей: актуальные тенденции развития городов ДФО». Спикеры обсуждали вопросы урбанистики и развития удаленных городов.

В беседе принял участие исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Шестаков. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что важно активно заниматься строительством жилья. Он отметил, что доступные цены на недвижимость являются преимуществом проживания на Дальнем Востоке.