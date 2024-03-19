Общество 19 марта 2024, 12:50 Развитие и тренды российской блогосферы обсудили на ВДНХ Пресс-служба «Инсайт Люди»

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Блогинг давно превратился из увлечения в профессию, вышедшую за пределы интернета. В рамках выставки «Россия» на ВДНХ специалисты обсудили тренды и вопросы развития в этой сфере.

«На сегодняшний день сформировался небольшой „голод“ в новых лицах, а блогеры активно хотят занять это место. Те, кто развивается, кто постоянно обучается, попадают в большое кино, получают контракты с крупными брендами. Пика у этой индустрии еще не было, поэтому все только впереди», — рассказала генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина.

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На ВДНХ собрались именно те, кто жаждет знаний. В рамках выставки организовали дискуссии и мастер-классы, чтобы посетители поняли: заниматься тем, что любишь и зарабатывать на этом — реально.

«Наша философия — давать возможность молодым авторам, блогерам продвигаться дальше и достигать успеха, искать свою мечту», — отметил генеральный директор Yappy Данила Овчаров.

«Инсайт Люди» рассказали, как российские платформы помогают в продвижении контента, какой образ придумать, чтобы ролик «зашел», и с чего начать карьеру инфлюенсера. Крупное блогерское агентство объединяет творческих людей со всей страны. Среди достижений за три года работы — более двух тысяч авторов, собственный музыкальный лейбл и экосистема.

По словам контентщиков, тренды в медиа меняются каждые пару месяцев, но кое-что упрочилось — искусственный интеллект. Специалисты отметили, что полностью человека ИИ не заменит, но может стать ему помощником.

«Мы думаем, в первую очередь он станет инструментом в том числе для блогеров: позволит сделать их контент более разнообразным, интересным и ярким», — рассказал руководитель цифровой лаборатории «Газпром-Медиа Холдинг» D. lab Эдуард Маас.

Все интересующиеся темой блогинга могут посетить павильон компании «Газпром» на ВДНХ. Мастер-классы, лекции, круглые столы и не только доступны на протяжении всей работы выставки «Россия».