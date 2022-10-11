Развитие экономики замкнутого цикла объяснили на полях РЭФ-2022 | 360°

Все новости

Спецоперация

11 октября 2022, 11:40

Запорожскую АЭС перевели на питание собственных нужд по восстановленным линиям электропередач

Общество

11 октября 2022, 11:35

Мобилизованные военные провели тренировку по штурму населенного пункта

Реклама

Подмосковье

11 октября 2022, 11:34

Врачи из Наро-Фоминска спасли девушку с редким видом язвы в животе

Подмосковье

11 октября 2022, 11:21

Лесничие обнаружили необычную березу с наростом в виде медведя под Шаховской

Подмосковье

11 октября 2022, 11:21

Подмосковье перевело в онлайн 257 государственных услуг

Спецоперация

11 октября 2022, 11:17

Бой танковых экипажей Южного военного округа в рамках СВО показали на видео

Мир

11 октября 2022, 11:17

Эрдоган может провести встречу с Путиным на саммите в Астане

Общество

11 октября 2022, 11:17

Ценность макулатуры как сырья для переработки обозначили на РЭФ-2022

Деньги

11 октября 2022, 11:11

Территорию «Азовстали» в Мариуполе поделят на четыре зоны

Общество

11 октября 2022, 10:27

Развитие экономики замкнутого цикла объяснили на полях РЭФ-2022

Читать 360tv в

Содействие экономике замкнутого цикла сейчас — это проблема. Потому что она развивается там, где вторичное сырье дешевле, чем первичное, объяснила на полях РЭФ-2022 директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

«Экономика замкнутого цикла развивается там, где вторичное сырье дешевле, чем первичное, где выгодно использовать уже проживший свой жизненный цикл материал: пластик, текстиль, даже органические отходы, пищевой отход — где его выгодно использовать второй раз, сделать из него что-то снова», — отметила Гулимова на полях РЭФ-2022.

Реклама

«Ресурс», по ее словам, является площадкой, где встречаются, взаимодействуют и обсуждают вопросы люди, органы власти и активисты.

Реклама

Полное интервью с Валерией Гулимовой смотрите на видео.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама