Развитие экономики замкнутого цикла объяснили на полях РЭФ-2022 | 360°

Общество 11 октября 2022, 10:27 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Развитие экономики замкнутого цикла объяснили на полях РЭФ-2022

Читать 360tv в

Содействие экономике замкнутого цикла сейчас — это проблема. Потому что она развивается там, где вторичное сырье дешевле, чем первичное, объяснила на полях РЭФ-2022 директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

«Экономика замкнутого цикла развивается там, где вторичное сырье дешевле, чем первичное, где выгодно использовать уже проживший свой жизненный цикл материал: пластик, текстиль, даже органические отходы, пищевой отход — где его выгодно использовать второй раз, сделать из него что-то снова», — отметила Гулимова на полях РЭФ-2022.

Реклама

«Ресурс», по ее словам, является площадкой, где встречаются, взаимодействуют и обсуждают вопросы люди, органы власти и активисты.

Реклама

Полное интервью с Валерией Гулимовой смотрите на видео.

0 0 0 0 0 0