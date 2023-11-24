Общество 24 ноября 2023, 14:02 Развитие «Движения первых» обсудили в Нижегородской области

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В городе Дзержинск Нижегородской области во время заседания комитета по делам молодежи депутаты обсудили развитие «Движения первых». Сейчас в городе открыто 20 первичных отделений РДДМ на базе школ и клубов. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

По словам специалиста дзержинского отделения РДДМ Ильи Власенкова, перед регионом стоит задача — познакомить школьников и студентов с проектами движения в творчестве, науке, спорте, сохранении природы.

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Отмечается, что на данный момент в Дзержинске в ряды РДДМ вступили около 400 школьников и студентов.