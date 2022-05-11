Развеяны популярные мифы о кредитных каникулах

Россияне, чьи доходы снизились на треть по сравнению с прошлым годом, до 30 сентября могут подать заявление на оформление кредитных каникул. «Парламентская газета» развеяла некоторые популярные мифы о кредитных каникулах.

Говорят, что после кредитных каникул нельзя взять новый кредит, но это неправда. Информация о каникулах отображается в КИ, однако не портит рейтинг заемщика.

Некоторые думают, что во время кредитных каникул не начисляются проценты, но это не так. При оформлении каникул следует помнить, что за льготный период начисляют проценты: по ипотеке — по условиям договора, по потребительским ссудам и кредитным картам — по ставке две трети от установленного Центробанком среднерыночного значения полной стоимости кредита на остаток основного долга.

Прервать кредитные каникулы, вопреки распространенному мнению, можно. Чтобы прекратить каникулы или досрочно погасить долг, нужно обратиться с заявлением в банк.