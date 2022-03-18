Развеян миф о косметике с гормонами

Некоторые люди считают косметику с гормонами вредной. На самом деле, это не так. Об этом сообщило издание Flacon.

По данным радиостанции «Комсомольская правда», в такой косметике содержатся не обычные гормоны, а фитогормоны. Средства с обычными гормонами продаются только в аптеке по рецепту, и их назначает врач.

Фитогормоны — это биологически активные вещества, которые получают из растений. Они, в отличие от обычных гормонов, не являются сильнодействующими и оказывают антиоксидантный эффект. В составе на них указывают такие названия, как жасмоновая кислота, ресвератрол, фитостерины, изофлавоны сои и другие.

Эксперты объяснили, что бояться таких средств не стоит, они лишь помогают регенерации.