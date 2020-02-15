Разведенная Поклонская рассказала о семье в «дремучем совке»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила с субботней проповедью на тему семейных ценностей. Она призвала строить отношения не по партийным правилам, а по божьим законам.

«Мы много спорим о семье, но так и не разобрались, что же это такое? С дремучих совковых времен сложилось определение — „ячейка общества“. От этих слов веет мертвечиной, будто голос из ледяного склепа. Все сейчас ругаются из-за покушений на семью, чудовищных законов, которые ее могут разрушить. Разве вы до сих пор не понимаете, что самые кровавые ужасы случились в 1917 году?» — задалась вопросом парламентарий.

По ее мнению, орды бесов и нечисти, полоумные большевики поставили Россию, которую мы потеряли, к стенке — и расстреляли. Страна исчезла, а с ней и традиционные семейные ценности.

«Все эти полоумные дедушки Ленины, извращенки Клары Цеткин и Розы Люксембург продвинули разводы, аборты и прочий левый бред. Браки теперь заключались не на небесах, а в кабинетах бюрократов», — заметила Поклонская.

Она привела отличный пример: любимый в народе фильм «Любовь и голуби». Мужа отправили самого на море, там его увела расфуфыренная дура, а все потому, что Вася и Надя не умели любить и ценить семью.

«Большевики все это отняли и у них, и у нас — ведь многое из рухнувшего Союза перекочевало в нынешнюю Россию, Украину, Белоруссию. Если мы хотим бороться за сохранение семьи, надо отказаться от „духовного“ наследия бесов и убийц», — призвала Поклонская.

По мнению парламентария, семью нужно строить не по законам партии. Там крепкая семья, где чтут заповеди бога.

Поклонская вышла замуж в августе 2018 года. Ее брак продержался ровно год. В сентябре 2019 супруги объявили о расставании. Сейчас в паспорте Поклонской нет штампа о замужестве. А вот свободно ли ее сердце — кто знает.