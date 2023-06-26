Общество 26 июня 2023, 18:12 Разведчики Восточного военного округа спасли церковные реликвии в ДНР

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В Донецкой народной республике разведчики Восточного военного округа, находясь под обстрелами, спасли реликвии православного храма. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По словам снайпера-разведчика с позывным Лис, батюшка попросил военных вынести из храма ткани и иконы и отнести их в монастырь.

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Все реликвии останутся в монастыре до прекращения боевых действий и до того момента, пока храм не будет полностью восстановлен.