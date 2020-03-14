Разведчик-нелегал рассказал, как распадался СССР

Неправильные решения руководства СССР в 1980-х годах — вот главная причина распада СССР. За рубежом все знали и видели, рассказал разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко.

Разведка не проиграла в холодной войне 1980-х. По словам Шевченко, нелегалы за рубежом были «глазами и ушами нации». Это не помогло: «голова» принимала неверные решения.

«То, что со страной будет, я знал оттуда, изнутри. Лучшие мои друзья были церэушниками, и они рассказывали, как рушится наша страна, что они делают — все было известно», — рассказал Шевченко.

Разведка не проиграла. Нелегалы задолго догадывались, что СССР готовят к развалу, подчеркнул советский разведчик.

«Сейчас, по прошествии 40 лет работы в нелегальной разведке, я точно знаю: для нелегальной разведки ничего невозможного нет», — рассказал Шевченко. Его слова привело РИА «Новости».

Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж. Он работал с самыми ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с грифом «Cosmic» — эта маркировка означает высшую степень секретности.