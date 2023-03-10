Общество 10 марта 2023, 19:10 Разуваева рассказала об организации Всемирного фестиваля молодежи и студентов

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Во время заседания думского комитета по молодежной политике глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева рассказала о развитии «Движения Первых» и организации Дома молодежи в ЦВЗ «Манеж». Об этом написала газета «Взгляд».

Как заметила Разуваева, в планах у агентства также организовать Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

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«Планируем провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов в России в 2024 году. У нас есть амбициозная цель — собрать более 20 тысяч молодых людей со всего мира, из всех стран», — сказала глава агентства.

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Она добавила, что агентство ожидает на ВФМС представителей молодежи из более чем 150 стран.