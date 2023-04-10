Важное 10 апреля 2023, 15:01 Разрыв в доходах крымчан и жителей других регионов сократят по поручению Путина Путин поручил сократить разрыв доходов крымчан и жителей других регионов РИА «Новости»

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Правительству совместно с властями Крыма и Севастополя поручили принять меры по сокращению разрыва в доходах жителей полуострова с населением других регионов России. Об этом распорядился президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Меры, которые разработают кабмин и региональные власти, должны решить задачу поэтапного сокращение отклонения уровней доходов населения Крыма и Севастополя от средних по России, а также от Краснодарского края и Ростовской области, следует из поручений президента.

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Ответственными за исполнение назначили премьера Михаила Мишустина, губернатора Севастополя Михаила Развожаева и главу Крыма Сергея Аксенова.

Доклад о проделанной работе должны представить Путину до 1 сентября этого года, далее потребуется отчитываться о разработанных мерах один раз в шесть месяцев.