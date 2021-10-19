Разрыв отношений России и НАТО сравнили с Первой мировой войной

Разлад в отношениях между Россией и НАТО по своим возможным последствиям сравним с обстановкой перед Первой мировой войной. Об этом глава Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов заявил Lenta.ru.

Политолог считает, что дипломатический конфликт между РФ и Альянсом может иметь непредсказуемые последствия. Прекращение работы российского представительства при НАТО ставит крест на надеждах о восстановлении контактов по военной линии и повышает риски при любом кризисе, отметил Кортунов.

Эксперт указал на важность рабочих контактов между военными руководствами.

«Семь лет не было конфликта, ну, теперь его и никогда не будет. Многие так думали прямо накануне Первой мировой войны», — заявил генеральный директор РСМД.

Президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный ранее объяснил «360», как НАТО наживается на мнимой российской угрозе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне объявил, что российское постпредство при Альянсе приостановит работу с 1 ноября. Это стало ответом на недавнюю высылку восьми сотрудников российской дипмиссии при НАТО.