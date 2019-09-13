Разрушенный в Подмосковье мост сняли с высоты птичьего полета. Видео

Обрушившийся в Подмосковье пешеходный мост засняли с коптера. О том, как сейчас выглядит место ДТП, рассказывает «360».

На кадрах видно, что конструкция обрушившегося моста сейчас лежит на обочине, возле проезжей части. Надземный пешеходный переход при падении не разрушился на части. Он сохранил свою форму, лишь некоторые стекла разбились от удара.

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Сейчас движение на шоссе А107 полностью восстановлено. Из ролика видно, что на этом участке дороге оно довольно оживленное — в оба направления проезжает большое количество машин. Серьезного коллапса автомобильного движения удалось избежать благодаря оперативной работе коммунальных служб, которые убирали мост с проезжей части.

Обрушение произошло 13 сентября, около 01:00, на трассе А107, недалеко от города Селятино. Фура, которая перевозила цистерну весом 60 тонн, не прошла по габаритам и зацепила надземный переход. В результате этого конструкция обрушилась на проезжую часть. Движение было перекрыто в обе стороны — его удалось восстановить в 11:43, оттащив упавший мост на обочину при помощи тяжелых кранов.

В результате ДТП никто из пешеходов и участников дорожного движения не пострадал. Оказалось, что разрушенный мост еще не был введен в эксплуатацию.