Разрушающийся на глазах дом в Перми не признали аварийным
В посте сказано, что аднимистрация Перми уже долгое время отказывается признавать, что жилой дом находится в аварийном состоянии. По словам жильцов, ситуацию не изменило даже вмешательство прокуратуры региона, а также положительное решение суда.
На фотографиях, которые опубликованы вместе с постом, видно, что несколько ступеней на лестничном пролете просто провалились внутрь. Подъезд выглядит так, словно несколько десятков лет не видел ремонта: краска со стен практически полностью отвалилась, дверь покосилась и не падает лишь чудом, а с потолков давно осыпалась штукатурка — до бетонной плиты.
Похожие кадры демонстрирует и видеоролик, в котором показано, в каких условиях живут обитатели этого дома. Состояние квартир не сильно отличается от внешнего вида самого подъезда. Везде плесень, ржавчина и голые стены, с которых отвалилось покрытие. Кроме того, в доме обитают тараканы — один из них попал в объектив автора ролика.