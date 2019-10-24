Разрушающийся на глазах дом в Перми не признали аварийным

Многоквартирный жилой дом в Перми разваливается прямо на глазах. Однако несмотря на его ужасное состояние, жильцы никак не могут добиться того, чтобы его признали аварийным. В среду, 23 октября, они опубликовали пост в социальной сети «ВКонтакте», где рассказали подробности происшествия.

В посте сказано, что аднимистрация Перми уже долгое время отказывается признавать, что жилой дом находится в аварийном состоянии. По словам жильцов, ситуацию не изменило даже вмешательство прокуратуры региона, а также положительное решение суда.

На фотографиях, которые опубликованы вместе с постом, видно, что несколько ступеней на лестничном пролете просто провалились внутрь. Подъезд выглядит так, словно несколько десятков лет не видел ремонта: краска со стен практически полностью отвалилась, дверь покосилась и не падает лишь чудом, а с потолков давно осыпалась штукатурка — до бетонной плиты.

Похожие кадры демонстрирует и видеоролик, в котором показано, в каких условиях живут обитатели этого дома. Состояние квартир не сильно отличается от внешнего вида самого подъезда. Везде плесень, ржавчина и голые стены, с которых отвалилось покрытие. Кроме того, в доме обитают тараканы — один из них попал в объектив автора ролика.