Разрешить аренду охотничьих ружей предложили в Госдуме

Собственникам оружия хотят разрешить передавать его россиянам и иностранцам во временное пользование для охоты. Законопроект об этом намерены рассмотреть в Госдуме.

Как отметила «Парламентская газета», депутаты рассмотрят законопроект на пленарных заседаниях Думы в весеннюю сессию во втором чтении.

Сегодня запрещена передача оружия между охотниками или же организациями и предпринимателями-охотпользователями. Документ разрешит собственникам сдавать в аренду охотничье оружие для целей охоты россиянам, у которых есть документ на ношение и хранение оружия.

Действовать разрешение должно пять лет. Выдаваться оно будет после прохождения обучения и получения медицинских справок — то есть в том же порядке, что и лицензия на приобретение оружия.

Разрешение на аренду охотничьего оружия гражданам 16-18 лет предлагается выдавать с согласия родителей или опекунов.

В декабре прошлого года МВД предложило запретить в России все виды сигнального оружия, кроме пистолетов. Как уточнялось в обращении министерства, законы об оружии никак не регулируют, какие виды сигнального оружия могут допускаться к обороту в стране. Также из документа следовало, что не установлены и какие-либо ограничения по калибру сигнального оружия.