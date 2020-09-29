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    29 сентября 2020, 13:10

    Разрешенную площадь московских «наливаек» ограничили залом

    Анатолий Минкин

    Правительство Москвы уточнило правила работы алкогольных баров, расположенных в жилых домах. По правилам, площадь зала обслуживания должна быть более 20 квадратных метров. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного правительства, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
    Разрешенную площадь московских «наливаек» ограничили залом

    В пресс-службе уточнили, что в площадь зала обслуживания не могут включаться сцены, вестибюли, коридоры, гардеробные, подсобные и иные помещения. То есть все, что не предназначено для потребления продаваемой продукции.

    Мэрия отметила, что новые правила касаются прежде всего «наливаек», то есть торговых точек, которые формально относятся к «предприятиям общественного питания» и торгуют алкоголем даже в ночное время.

    В администрации отметили, что корректировку требований к таким заведениям провели после жалоб москвичей, которые были недовольны ночной работой «наливаек».

    В конце мая Мосгордума приняла решение об ограничении продажи спиртного на первых этажах жилых домов в торговых точках и предприятиях общепита общей площадью меньше 20 квадратных метров.

    Новости SMI.FM