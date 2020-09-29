Разрешенную площадь московских «наливаек» ограничили залом

В пресс-службе уточнили, что в площадь зала обслуживания не могут включаться сцены, вестибюли, коридоры, гардеробные, подсобные и иные помещения. То есть все, что не предназначено для потребления продаваемой продукции.

Мэрия отметила, что новые правила касаются прежде всего «наливаек», то есть торговых точек, которые формально относятся к «предприятиям общественного питания» и торгуют алкоголем даже в ночное время.

В администрации отметили, что корректировку требований к таким заведениям провели после жалоб москвичей, которые были недовольны ночной работой «наливаек».

В конце мая Мосгордума приняла решение об ограничении продажи спиртного на первых этажах жилых домов в торговых точках и предприятиях общепита общей площадью меньше 20 квадратных метров.