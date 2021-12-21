Разрешение строить свалки на болотах отменили в Минстрое

Министерство строительства РФ решило убрать разрешение строить свалки на болотах из новой версии проекта правил проектирования полигонов для промышленных отходов. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Документ доработали после рассмотрения претензии со стороны специалистов из Института водных проблем РАН. Однако ученые обратили внимание на неоднозначность новой формулировки. Теперь разрешается строить полигоны промышленных отходов на территориях с просадочными породами «при условии полного устранения просадочных свойств грунтов». Грунт нужно закреплять, чтобы под сооружениями он не проседал.

Старший научный сотрудник лаборатории гидрогеологических проблем охраны окружающей среды Юрий Медовар обратил внимание на то, что главным образом просадочные грунты находятся на юге. Там в отличие от северных регионов величина испарения превышает количество осадков. Отмечается, что при этом новые полигоны намеревались строить на севере. По мнению ученого, в новой редакции используется неточный термин для обозначения многолетних мерзлых грунтов.