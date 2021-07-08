Разрешение сидеть на верандах ресторанов без QR-кодов в Москве продлили до 1 августа

Жители и гости столицы могут попасть на веранды московских ресторанов без QR-кодов вплоть до 1 августа. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он написал в своем блоге, что ситуация с распространением коронавируса постепенно стабилизируется в городе. Количество новых подтвержденных случаев и число госпитализацией все еще высокое, но оно снизилось по сравнению со значениями прошлой недели.

По его словам, москвичи стали более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации. Каждый день прививку делают около 100 тысяч человек.

«В этой связи мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе. Риск заразиться в них гораздо меньше, чем в помещениях. Разумеется, при условии регулярной дезинфекции и соблюдения других мер санитарно-эпидемиологической безопасности», — заявил Собянин.

Он отметил, что по просьбе представителей общепита обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа включительно.

Сейчас QR-коды нужно предъявлять при входе в помещения ресторанов, кафе и других точек питания. Эти коды могут получить люди, сделавшие прививку от коронавируса, не менее полугода назад переболевшие COVID-19 или те, у кого ПЦР-тест оказался отрицательным.