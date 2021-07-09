Разрешение на временное проживание предложили отменить в России

В МВД России разработали законопроект об отмене разрешений на временное проживание иностранцев в России. Документ опубликовали на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов.

Специалисты ведомства предложили заменить временное проживание тремя миграционными режимами пребывания в России: краткосрочный, долгосрочный и постоянный. В первом случае иностранец имеет право пробыть на территории РФ до 90 дней в течение года, во втором — более 90 дней без получения разрешения на постоянное проживание, в третьем — никаких временных ограничений нет.

Согласно поправкам иностранцы смогут сменить цель пребывания в России без поездки на родину. Также в законопроекте предусмотрели специальный список, куда будут вносить недобросовестных приглашающих. В министерстве предложили регулировать трудовую миграцию двумя электронными реестрами — работников и работодателей.

Осенью 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 39 325 разрешений на временное проживание мигрантов в России в 2021 году. Это в полтора раза меньше, чем было раньше.