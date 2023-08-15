Общество 15 августа 2023, 20:47 Разрешавший смену пола приказ отменили в России Минздрав признал утратившим силу приказ о выдаче документа о смене пола РИА «Новости»

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Министерство здравоохранения России признало утратившим законную силу приказ об утверждении формы и порядка выдачи медицинскими учреждениями справки о смене пола. Документ опубликовали на портале правовой информации.

«Признать утратившим силу приказ Минздрава РФ от 23 октября 2017 года № 850н «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола», — указали в сообщении.

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Приказ официально перестанет действовать с 16 августа 2023 года.

Президент Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому в России разрешат менять пол человека только по медицинским показателям. Соответствующие нормы не коснутся лиц, которые изменили пол до дня вступления в силу закона о запрете.

Сменившим пол лицам также не разрешат быть приемными родителями. А в случае смены пола одним из супругов брак аннулируют.