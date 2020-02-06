В продуктовых магазинах разрешат брать кредиты

Россияне смогут купить страховку, получить потребкредит или приобрести банковскую карту на кассе в магазине. Все это Сбербанк хочет организовать в деревенских магазинах до конца этого года.

Как рассказал представитель банка газете «Известия», в некоторых сельских магазинах россияне уже могут снять некоторую сумму наличных, а также оплатить некоторые (в том числе и коммунальные) счета. Это был пробный проект, который прекрасно себя зарекомендовал.

По мнению экспертов, банкам становится накладно оплачивать офисы в регионах, так как все больше людей совершает все необходимые операции в приложении. Такое сотрудничество с магазинами может привлечь еще больше клиентов, как для банка, так и для торговой точки, которая может и получать комиссию от банка, чьи услуги предоставляет.

При этом для получения платежных услуг а магазине не нужно будет ничего покупать. Однако многие эксперты уверены, что это может создать и определенные неудобства, в том числе большие очереди.