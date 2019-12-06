Разработку стратегии России по развитию Арктики завершат в 2020 году

По словам законодателя, до конца года нереально уложиться с разработкой стратегии, учитывая все поступившие предложения. Это будет сделано в 2020 году. Кроме того, будет подготовлен базовый закон по арктической зоне. При этом особое внимание уделят экологии, транспортной инфраструктуре и человеческому капиталу.

«Арктика — это стратегический регион, в недрах которого находятся колоссальные природные богатства», — напомнил депутат.